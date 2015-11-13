Angelina jolie: أواجه صعوبة في العلاقة الحميمة مع براد بيت

في مقابلة أجرتها مع موقع، Entertainment Weekly، كشفت النجمة الأمريكية، Angelina jolie، عن التعقيدات التي واجههتا أثناء تصوير فيلمها الجديد ، By The Sea، معترفةً بصعوبة تصوير مشاهد الحب في الفيلم.

المعروف أن Angelina jolie تتقاسم مشاهد الفيلم والنجم الأمريكي، براد بيت، ويضمّ الفيلم مشاهد حميمة بينهما. وعلى الرغم من أنّ براد بيت هو زوجها، فإن jolie كشفت للصحيفة عن أنها وجدت صعوبة بالغة في تصوير المشاهد الحميمة مع براد على الشاشة، خصوصاً وأن التصوير كان يتمّ أمام طاقم الفيلم الذي تخطت مشاهده حدود المعقول.

وأشارت Angelina البالغة من العمر 40 عاماً والمتشوّقة لعمر الـ 50، إلى أنّ مشاهد الحب غريبة على أيّ حال، ولكن عندما يكون المشهد مع شخص تحبّه، وتجمعك به علاقة حميمة أصلاً، فإنّ الأمر يصبح معقداً. وقد حرصت النجمة ـ بما أنها المخرجة أيضاً ـ على أن تقوم بدورها هي وزوجها على أفضل وجه ممكن، كي يخرج الفيلم بالصورة المطلوبة.

فيلم By the Sea، الذي تمّ عرضه الأوّل مساء يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني- نوفمبر في نيويورك، هو العمل الثاني الذي يجمع الثنائي برانجلينا بعد فيلمهما الأول Mr. & Mrs. Smith في عام 2005، حين بدأت علاقتهما العاطفية من بعده.

أنجلينا جولي بعدسة براد بيت.. كثير من الحب والأسرار