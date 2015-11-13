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بالصور:"روتانا" ونجوم مصر يحتفلون بألبوم أنغام في القاهرة

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بالصور:"روتانا" ونجوم مصر يحتفلون بألبوم أنغام في القاهرة بالصور:"روتانا" ونجوم مصر يحتفلون بألبوم أنغام في القاهرة

الجمعة 13-11-2015 14:35

احتفلت المطربة أنغام مساء أمس الخميس في فندق الماريوت في القاهرة، بألبومها "أحلام بريئة" الذي طرحته منذ شهر وحقّق نسبة مبيعات عالية.
إطلاله أنغام كانت بسيطة بفستانها الأسود، وبدت سعيدة بالنجاح الذي تعيشه والذي تكلّل بنجاح حفلها الأخير الذي أقامته ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 24 التي انتهت مؤخراً.
بدأ المؤتمر الصحافي بكلمه لمدير شركة "روتانا" سالم الهندي الذي تحدّث عن في ظل الأحداث العصيبة التي تمر بها، مشدداً على دور الفن في أن تجتاز مصر هذه الأزمة بسلام وردد "تحيا مصر".
ثم تحدثت أنغام عن امتنانها لجمهورها ولشركة "روتانا" ولكل فريق عمل الألبوم من ملحنين وشعراء وموزّعين حرصوا على حضور المؤتمر، مشيرة إلى أنّ كل من حضر قدّم لها الدعم، ثم عرض تقرير عن مسيرة عروس الحفل "أنغام" في الفن ومشاهد من كليباتها وأغلفة ألبوماتها.
وأشارت أنغام إلى أنها بذلت جهداً كبيراً ليظهر ألبومها بهذا الشكل وينال إعجاب الجمهور، كما نفت ما يشاع عن وجود خلافات بينها وبين "روتانا"، وقالت إنه رغم انقطاع علاقتها فنياً بالشركة في فترة سابقة، كان الود موصولاً، في حين أكّد سالم الهندي أن أي علاقة قد تحدث بها خلافات لكن طالما العلاقة قوية فلا بد أن تستمر.

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وفي سؤال عن عدم حيازتها للقب كسائر زملائها، قالت إنّ موضوع الألقاب لا يشغلها نهائياً كما لا تشغلها فكرة العالمية، وإن كانت بالطبع تتمنى أن تسمعها كل الدول، وأشارت إلى أنهم قد يسمعونها صوتاً فقط، لكن الإحساس لن يشعر به سوى المواطن العربي.
وخلال المؤتمر تحدثت أنغام عن انتهائها من تصوير كليب "أهي جت"، ويظهر فيه أيمن قيسوني موديل، وهو سبق وظهر معها في فيديو كليب "سيدي وصالك".
كما تحدّثت أنغام عن أغنية "اكتبلك تعهد"، التي حققت نجاحاً كبيراً في الألبوم وتعلّق بها الجمهور، قائلة إنّ الله أهداها هذه الأغنية وتشكره عليها.

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مفاجأة الحفل تمثّلت بحضور عدد من النجوم لتهنئة أنغام على ألبومها، وكان على رأس الحضور الفنانون سميرة سعيد وأصالة نصري وزوجها المخرج والمنتج طارق العريان وليلى علوي وخالد سليم والسينارست تامر حبيب والمخرج هاني خليفة والهام شاهين وكارمن سليمان والإعلامية اللبنانية جومانة بوعيد والإعلامي المصري مفيد فوزي وقدموا لها التهنئة على الألبوم.
وبمجرد دخول سميرة سعيد في بداية المؤتمر، وقفت لها أنغام وشكرتها على حضورها خصيصاً لتهنئتها، وأعربت عن اعتزازها بها وبصداقتها فردت سميرة بالقول إنها تعتبر أنغام بمثابة شقيقتها الصغرى وكان من الواجب تهنئتها مضيفة :"ربنا يخليكي للفن" ووصفتها بالعروسة الجميلة .
من جهتها، حضرت أصالة حفل العشاء، ورفضت الإدلاء بتصريحات صحافية، وفسّر البعض جلوسها مع سالم الهندي والدردشة التي جمعتهما، أنها مقدّمة لتعاون جديد بينهما.

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