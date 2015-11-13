أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أخبار حزينة لـ راغب علامة وإليسا من ديترويت

Google+ Print
أخبار حزينة لـ راغب علامة وإليسا من ديترويت أخبار حزينة لـ راغب علامة وإليسا من ديترويت

الجمعة 13-11-2015 14:59

تتواجد الفنانة إليسا في ديترويت لإحياء حفل مع الفنان راغب علامة، وهو الحفل الذي ينتظره محبو الفنانين منذ مدة.
وقد صودف وصول إليسا إلى ديترويت مع وقوع انفجار برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كتبت تعزية اعتبرت فيها أنه يوم حزين في تاريخ لبنان، وأهدت لبنان أغنية "موطني"، قبل أن تعود وتنشر صورة لها من الرحلة معلنة "إنه يوم جميل في ديترويت".
من جهته، أعرب راغب عن غضبه من التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته 250 مدنياً بين شهيد وجريح، حيث كتب على "تويتر" "المجرمون الكلاب يستهدفون المدنيون في برج البراجنة
الم يحن الوقت ان يتعالى الجميع على مصالحهم ويتوحدوا لاقتلاع الإرهاب التكفيري؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي