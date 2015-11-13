أخبار حزينة لـ راغب علامة وإليسا من ديترويت

تتواجد الفنانة إليسا في ديترويت لإحياء حفل مع الفنان راغب علامة، وهو الحفل الذي ينتظره محبو الفنانين منذ مدة.

وقد صودف وصول إليسا إلى ديترويت مع وقوع انفجار برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كتبت تعزية اعتبرت فيها أنه يوم حزين في تاريخ لبنان، وأهدت لبنان أغنية "موطني"، قبل أن تعود وتنشر صورة لها من الرحلة معلنة "إنه يوم جميل في ديترويت".

من جهته، أعرب راغب عن غضبه من التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته 250 مدنياً بين شهيد وجريح، حيث كتب على "تويتر" "المجرمون الكلاب يستهدفون المدنيون في برج البراجنة

الم يحن الوقت ان يتعالى الجميع على مصالحهم ويتوحدوا لاقتلاع الإرهاب التكفيري؟".