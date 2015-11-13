بالصور: شقيقة توبا بيوكستون تعلن خطوبتها

أعلنت النجمة التركية الشابة بيستيمسو أوزديمير الشهيرة بروشان في مسلسل "العشق الأسود"، خطوبتها الرسمية على حبيبها الممثل يجيت كيرزجي بطل المسلسل الرومانسي "الأزهار الحزينة".

الخطوبة تمّت خلال حفل عائلي بسيط، لم يحضره سوى أفراد عائلتي العروسين فقط.

وكان آخر ظهور لبيستيمسو أوزديمير وحبيبها يجيت خلال تناولهما وجبة إفطار بأحد مطاعم اسطنبول.

يذكر أن بيستيمسو أوزديمير لم تتصدر الصحافة التركية ولم تثر إهتمامها من قبل كما هو الحال اليوم، حيث أدّت دور روشان شقيقة النجمة التركية الأشهر توبا بويوكستون في المسلسل، من الحلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة، حتى أصبحت محط إهتمام الصحافة التركية والعربية التي أفردت لها مساحة دور كبيرة جداً، جعلتها صاحبة الدور النسائي الثاني في "العشق الأسود" بعد توبا بويوكستون مباشرةً .

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