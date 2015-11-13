عطرك... مفتاح عبورك الى القلوب

قد يكون جمالك مرآة لشخصيتك، وقد تكون نظراتك سلاحك الفتاك الذي يأسر الحضور، وإنما من المؤكد أن عطرك هو لغتك السرية التي تعبرين بها نحو قلوب الآخرين والتي تفتح لك الأبواب وتزيل جميع الحواجز لتتربعي على عرش السحر والجاذبية...

أوحي بمكنونات قلبك وعبري عن شخصيتك عن طريق اختيار العطر الملائم لك والذي سيقول كل ما تخفينه وكل ما تعجزين عن التعبير عنه...

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العطر المناسب لك

لا تكون رائحة العطر هي نفسها أبدا على أنواع البشرة المختلفة. فلا تندهشي إذا كانت رائحة عطر ما تبدو مختلفة على شخص آخر عما تبدو عليك عندما تضعينها. فالبشرة الدهنية تميل إلى امتصاص المواد العطرية بشكل أفضل في حين أن البشرة الناعمة والجافة لا تحتفظ بالرائحة بنفس القدر. لذلك فإن أفضل طريقة هي "اختبار" أو تجربة العطر على مناطق النبض (العنق أو الرسغ) والانتظار قليلاً لمعرفة ما إذا كان العطر يناسبك أو لا.

تصنف العطور إلى 7 عائلات شمية رئيسية، هي:

- عائلة الحمضيات، التي نجد فيها ماء الكولونيا، المصنعة من خلاصات الليمون والبرتقال والجريب فروت واليوسفي والبرغموت.

- عائلة الزهور، التي هي أكبر العائلات وتجمع عطور مصنعة من زهرة، وردة، بنفسج، الياسمين، الليلك، زنبق الوادي، النرجس، مسك الروم.

- عائلة السراخس، التي لا تفوح برائحة النبتة ولكن تتكون من عناصر من اللافندر والخشب وطحلب البلوط والكومارين.

- العائلة القبرصية، التي تستند أساسا إلى عناصر القريضة والباتشولي والبرغموت وطحلب البلوط.

- عائلة الأخشاب، التي تتكون من عطور بعناصر دافئة مثل الصندل والباتشولي، أو جافة، مثل الأرز ونجيل الهند.

- العائلة العنبرية أو الشرقية وهي عطور تمتاز بعناصر دافئة وأيضا من عناصر الفانيلا وعناصر حيوانية واضحة.

- عائلة الجلود، وهي أصغر العائلات العطرية، ومصنعة من البتولا برائحة مدخنة أو التبغ.

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