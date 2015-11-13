اسألي ميرنا: أريد طريقة لتكبير شفتّي بثوان!

يمكنك بعد اليوم، أن تطرحي اسئلتك ومشاكلك الجمالية عبر الفايسبوك، وسنقوم بالإجابة عليها بأبسط الحلول التي تظهر نتيجتها بشكل فوري.

مشكلة اليوم، إحدى صديقات الصفحة تريد حلّاً طبيعيّاً لتكبير شفتيهتا، وبطريقة سريعة كالسحر:

ميرنا تنصحك بوضع نقطة أو نقطتين من زيت الحر في ملمع الشفاه الخاص بك. ضعيه وستري النتيجة على الفور.

زيت الحر يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تدفّق الدم إلى مكان الحر، ما سيمنحك شفاهاً كبيرة وطبيعيّة.

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