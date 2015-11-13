ديلى ميل:كريم شهير يسبب التهابات حادة لفتاة تتطلب 5 ساعات يوميا تحت الدش

استخدمت فتاة تدعى Tayla McLuskie تبلغ من العمر 23 عاما، "كريم شهير" يحتوى على مادة فيوسيدك أسيد + هيدرو كورتيزون المستخدم لعلاج الإكزيما، أدى لالتهابات شديدة بجسمها، حيث وجدت نفسها غير قادرة على النوم أو التحرك من شدة الألم، وكانت الإغاثة الوحيدة لها الاستحمام لمدة 5 ساعات لتهدئة للألم ببشرتها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصيبت الفتاة بالتهابات حادة، أدت لعدم قدرتها على ارتداء ملابسها، لدرجة أنها لجأت للنوم عارية فى فصل الشتاء، محاولة منها لتهدئة بشرتها، وفى الصباح تبكى من شدة الالتهابات بجميع أنحاء جسدها، ما اضطرها للتخلى عن وظيفتها كعاملة نظافة.

وحسبما جاء فى التقرير أن الغرض من استخدام السيترويدات هو الحد من التهابات الجلد والاحمرار، وفقا لـNHS فيجب أن يوضع مرة واحدة أو مرتين فى اليوم على المناطق المتضررة من الجلد، إلا أن الفتاة استخدمت 12 أنبوبا فى الأسبوع لمدة خمسة أشهر، ما تسبب فى تدمير جسدها.



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