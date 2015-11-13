مصر تفوز بعضوية4 لجان باليونسكو منها لجنة استعادة الممتلكات الثقافية

فازت مصر بعضوية أربعة لجان دولية تابعة لمنظمة اليونسكو وهى اللجنة الحكومية "المعلومات للجميع"، لجنة إدارة التحولات الاجتماعية، ولجنة استعادة الممتلكات الثقافية، واللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية .

وقال الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة أن الانتخابات الخاصة بعضوية المجالس واللجان التابعة للمنظمة عن الفترة 2015 – 2019، أجريت اليوم فى إطار أعمال الدورة (38) للمؤتمر العام لليونسكو، لافتاً إلى أن اللجنة الحكومية "المعلومات للجميع" تعتبر أحد آليات المنظمة بما يضمن مواكبة أنشطة وبرامج المنظمة للتطورات التكنولوجيه السريعة وغير المسبوقه وبما يحقق العدالة بين شعوب الدول فى الوصول إلى المعلومات، كما تختص اللجنة بالعمل على مساعدة المجتمع الدولى على مواجهة التحديات والصعوبات التى تفرزها التطورات التكنولوجية والعمل على توجيه ذلك بما يحقق أغراض التنمية المستدامة.

وأضاف سفير مصر باليونسكو أن اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع والتى فازت مصر بعضويتها تعمل على مساعدة الدول الأعضاء بالمنظمة لاستعادة واسترداد الاثار إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، كما فازت مصر بعضوية لجنة إدارة التحولات الاجتماعية المعنية بنقل نتائج الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية وبياناتها ذات الصلة إلى صانعي القرارات والمعنيين، ويركز عمل اللجنة على بناء جسور فعالة بين البحث والسياسة والممارسة بالإضافة إلى تعزيز ثقافة صنع سياسات مستندة إلى الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتعد هذه اللجنة هلى اللجنة الوحيدة التابعة لليونسكو التى تشجع الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية وتعززها بما يعد دوراً محورياً لتحقيق التعزيز الشامل لأهداف اليونسكو.

وأخيرا فازت مصر بعضوية اللجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية، وهى اللجنة المعنية بالإشراف والمتابعة لمشروعى اليونسكو فى مصر خلال المرجلة الحالية سواء بالنسبة لمتحف النوبة بأسوان ومتحف الحضارة بالقاهرة والمقرر أن يتم إفتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد سامح عمرو أن فوز مصر بهذه اللجان يضاف الى رصيدها كدولة عضو فى عدد كبير من مجالس ولجان اليونسكو حتى عام 2017، وهى: المجلس التنفيذي لليونسكو والتى ترأسه مصر حاليا، واللجنة القانونية للمنظمة، المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، لجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها السعي إلى تسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، واللجنة الدولية لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح الخاصة باتفاقية 1954، والمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات وأخيرا اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادى.

وأوضح سامح عمرو أن عضوية مصر فى جميع هذه اللجان تعكس الأهمية الكبيرة للدور الذى تلعبه مصر بمنظمة اليونسكو كما يساعد التواجد فى هذه اللجان للعمل على دفع اليونسكو ولجانها المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم لمصر فى خططها التنموية، وعرض مواقفها بالنسبة للموضوعات التى تهتم بها المنظمة وتسعى للعمل على تبنى قرارات بشأنها وتنفيذ البرامج والمشروعات التى تشرف عليها.

يذكر أن التواجد المصرى بهذه المجالس واللجان يعد أحد مظاهر الدبلوماسية الناعمة التى يتميز بها العمل الدبلوماسى المصرى وآليه تضاف لمصر للدفاع عن المواقف العربية والأفريقية باعتبارها جزء لا يتجزأ من هاتين المنطقتين.

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