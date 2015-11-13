أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد - جماهير الزمالك تحتشد أمام بوابات النادي وانطلاق المباراة بدون حضورهم

Google+ Print
كرة يد - جماهير الزمالك تحتشد أمام بوابات النادي وانطلاق المباراة بدون حضورهم كرة يد - جماهير الزمالك تحتشد أمام بوابات النادي وانطلاق المباراة بدون حضورهم

توافد عدد من جماهير الزمالك أمام بوابة النادي من أجل حضور مباراة فريق اليد مع هليوبوليس في بطولة الدوري.

وكانت مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للزمالك قد أعلنت نيتها في حضور المباراة مناشدة جماهير النادي بالتجمع أمام بوابة عمرو حسين في تمام الساعة الثالثة.

لكن الأمن لم يسمح حتى الآن بدخول الجماهير لصالة النادي وحضور المباراة.

جدير بالذكر أن لوائح الاتحاد المصري لكرة اليد تسمح بحضور الجماهير للمباراة لكن على مسؤولية النادي المستضيف.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة بين الفريقين وسط رفض الأمن حضور الجماهير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع