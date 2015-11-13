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استقالة حسن شحاتة

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استقالة حسن شحاتة استقالة حسن شحاتة

استقال حسن شحاتة من منصب المدير الفني للمقاولون العرب رسميا بعدما أخفق الفريق في قنص أي فوز خلال الجولات الـ5 الأولى من الموسم الجاري.

المقاولون العرب قدم عروضا ممتازة مع المعلم في نهاية الموسم المنصرم وأنهى 2014-2015 في المركز السابع بجدول الدوري المصري.

أما الموسم الجاري فقد تغيرت الأمور، وتعادل المقاولون في مباراتين وخسر 3 مرات.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب لـFilGoal.com: "تقدم شحاتة باستقالته، واتفقنا على أن يرحل بالتراضي".

وعن وجود شروط جزائية في عقده، أجاب "حتى لو كان هناك. مع المعلم كل شيء سينتهي في هدوء احتراما لهذه القيمة الكبيرة".

المعلم صنع مجدا مع المقاولون العرب حين فاز بكأس ، ثم رحل إلى منتخب مصر حيث فاز بكأس أمم الناشئين.

ولمع شحاتة بقيادة الأول للفوز بكأس أمم إفريقيا 3 مرات، قبل انتهاء رحلته مع الفراعنة.

بعدها عاش المعلم في رحلات قصيرة بقطر وبالمغرب ومع الزمالك وأخيرا في المقاولون العرب.

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