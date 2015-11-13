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أسباب وطرق علاج حب الشباب

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أسباب وطرق علاج حب الشباب أسباب وطرق علاج حب الشباب
حبوب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى تؤرق كثير من الأشخاص بسبب تأثيرها على الشكل الخارجى لمظهر الوجه نتيجة ظهور الالتهابات الجلدية "حب الشباب" بالوجه.

حب الشباب


>وعن حب الشباب يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض الجلدية التناسلية والليزر، إن هناك عدة اسباب لظهور حبوب الشباب عند الأشخاص سواء النساء أو الرجال حيث تظهر حبوب الشباب بالوجه بسبب وجود تغيرات هرمونية بمرحلة البلوغ وأحيانا أخرى تظهر نتيجة تناول التغذية الخاطئة مثل الوجبات السريعة والأغذية الغنية بالدهون.

طرق علاج حبوب الشباب


>وعن علاج حب الشباب استكمل د. قدح قائلا يتوقف علاج حبوب الشباب عند الأشخاص حسب نوع ودرجة حب الشباب وهناك حالات تتطلب علاجها استخدام دهانات موضعية وحالات أخرى تستلزم علاج حب باستخدام أقراص يتم تناولها عن طريق الفم.

وينصح د. قدح بعدم تناول أدوية لعلاج حبوب الشباب إلا بعد استشارة الطبيب حتى لا يتعرض المصاب للإصابة ببعض الأضرار الصحية بالوجه.

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