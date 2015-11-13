بالصور.. مجلس نقابة المهندسين بالغربية يجرى قرعة علنية على التجديد النصفى

أجرى مجلس نقابة المهندسين بالغربية خلال جلسته الأخيرة قرعة علنية، للتجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، بحضور مجلس النقابة بالكامل، وعضو قانونى من النقابة العامة، والنقابة الفرعية وأعضاء من الجمعية العمومية.

وأسفرت القرعة عن خروج كل من المهندسين على زين العابدين، شعبة ميكانيكا، وسليمان شاكر سليمان، شعبة كهرباء، وعماد الدميرى شعبة ميكانيكا، ونهى الوقاد، شعبة مدنى، وأحمد محمد طه، شعبة مدنى، وإسلام إدريس، شعبة ميكانيكا، وأحمد العشرى، شعبة كهرباء.

وبقى فى عضوية المجلس كل من المهندسين، أحمد القصبى محمد، شعبة كهرباء، والسيد سلام شعبة كهرباء، ومحمد الجمال شعبة عماره، ونجوى كشك شعبة مدنى، وأحمد طلعت شعبة كهرباء، ومنى فايز شعبة مدنى، ومحمد صبحى شعبة غزل ونسيج وبترول وتعدين.

وأعلن المجلس رسميا أن انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بالغربية، خلال شهر فبراير القادم، على عدد 3 مقاعد لشعبة الميكانيكا، وعدد 2 مقعد لشعبة الكهرباء، وعدد 2 مقعد لشعبة مدنى، وسيتم فتح باب التقدم للانتخابات يوم 9 يناير 2016.

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