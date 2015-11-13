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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل جنوب الضفة الغربية وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الشاب أصيب بعيار ناري في القلب أدت إلى مقتله على الفور خلال مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وكان شاب في العشرينات من عمره توفى صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس في مدينة الخليل.

إلى ذلك أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة 26 فلسطينيا بجروح وعشرات آخرين بالرصاص المطاطي والاختناق اليوم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث بجروح جراء إطلاق نار استهدف سيارتين إسرائيليتين في الخليل.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة وصفت حالة الجريح بالخطيرة، فيما شرع الجيش الإسرائيلي بأعمال تمشيط واسعة بحثا عن مطلقي النار.

وتشهد الاراضي الفلسطينية موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري أدت إلى مقتل 85 فلسطينيا و14 إسرائيليا جراء عمليات طعن ودهس نفذها شبان فلسطينيون.

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