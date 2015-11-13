‎‫اعتماد دار الإفتاء المصرية مرجعية في «البرلمان الأوروبي»

كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، خلال لقائه سجاد كريم، النائب المسلم في البرلمان الأوروبى، أنه تم الاتفاق على اعتماد مرجعية دار الإفتاء المصرية في البرلمان الأوروبى فيما يخص الفتوى وقضاياها، موضحًا أن وفدًا رفيع المستوى من علماء دار الإفتاء سيزور البرلمان الأوروبى لبلورة الأمور الإجرائية الخاصة بذلك.

وأكد «نجم» أن دار الإفتاء لن تألو جهدًا في مساعدة أوروبا ودول العالم أجمع في بلورة خطاب إفتائى رصين يلبى متطلبات المسلمين في دول الاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع الهيئات الإسلامية المعتمدة هناك.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إمداد البرلمان الأوروبى بألف فتوى مترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية أعدتها دار الإفتاء المصرية تراعى الوضعية الخاصة لمسلمى أوروبا وقوانينها، كونها أعدت رداً على استفسارات أوروبية المصدر بالأساس، وكذلك ترجمة التقارير الصادرة عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة والتى تفند دعاوى الجماعات الإرهابية وتدحضها بمنهج علمى، كما تم التباحث حول إمكانية تدريب وإعداد عدد من الأئمة الأوروبيين في مجال التصدى للفتاوى المتشددة.

وشدد مستشار المفتى على الأهمية التي توليها دار الإفتاء لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية لنشر خطاب وسطى قادر على مواجهة القدرات العالية للتنظيمات المتطرفة في هذا المجال، مشيرًا إلى إصدار مجلة إلكترونية بعنوان «بصيرة» باللغة الإنجليزية.