"مرور سوهاج" يضبط سيارتين مهربتين جمركيا فى جرجا

تمكن ضباط إدارة مرور سوهاج برئاسة العميد أشف مرسى مدير الإدارة وبإشراف العميد عبدالمنعم العلكى وكيل الإدارة من ضبط سياريتن مهربيتن جمركيا وذلك بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة جرجا.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من من إدارة مرور سوهاج يفيد ظهور سيارتين بدائرة قسم جرجا يحتمل أنهما مهربتان جمركيا.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط إدارة مباحث المرور وأسفرت عن ضبط السيارة رقم 25785 ملاكي سوهاج ماركة BMW كحلي اللون متروكة خلف موقف لسيارات الأجرة الجديد - دائرة قسم جرجا.

وبإلاستعلام برقم السيارة 25785 ملاكي سوهاج عن طريق الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور تبين أن هذا الرقم يخص سيارة أخري ماركة نصر موديل 1968 زرقاء اللون شاسية رقم 1476337 موتور رقم 549240 ومقيدة بأسم علاء م ع ز المقيم حوض الزهورات دائرة مركز جرجا.

وتم التحفظ علي السيارة بوحدة مرور جرجا وبعرضها علي اللجنه الفنية تبين أنها سيارة ملاكي تحمل لوحات 25785 ملاكي سوهاج ماركة BMW كحلي اللون شاسية رقم 14582 موتور رقم 328489 وتبين أن اللوحات المعدنية محلية الصنع وغير أميرية وغير منصرفة من وحدة المرور المختصة.

وبالاستعلام برقم الشاسية رقم 14582 والموتور رقم 328489 والمثبتين بالسيارة عن طريق شبكة الإدارة العامة للمرور لم يستدل علي أية بيانات مسجلة مما يرجح أن تكون السيارة المضبوطة مهربه جمركياً وجاري الاستعلام من مصلحة الجمارك عن تلك السيارة المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8856 جنح قسم جرجا لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

كما تم ضبط السيارة رقم 58951 ملاكي سوهاج ماركة دايو لانوس خضراء اللون شاسية رقم 29339 بدون موتور متروكة خلف موقف السيارات الأجرة الجديد دائرة قسم جرجا.

وبالاستعلام برقم السيارة 58951 ملاكي سوهاج عن طريق الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور تبين أن هذا الرقم يخص سيارة أخري ماركة دايو لانوس خضراء اللون شاسية رقم 677424 موتور رقم 150449 ومقيدة بأسم صبري بركات إبراهيم يوسف المقيم شارع أبو بكر - دائرة مركز أخميم مخالف ما هو مثبت بالسيارة.

وتم التحفظ علي السيارة بوحدة مرور جرجا وبعرضها علي اللجنه الفنية تبين أنها سيارة ملاكي تحمل لوحات 58951 ملاكي سوهاج ماركة دايو لانوس خضراء اللون شاسية رقم 293339 بدون موتور وتبين أن اللوحات المعدنية محلية الصنع غير أميرية وغير منصرفة من وحدة المرور المختصة.

وبالاستعلام برقم الشاسية رقم 293339 المثبت علي السيارة عن طريق شبكة الإدارة العامة للمرور لم يستدل علي أية بيانات مسجلة مما يرجح أن تكون السيارة المضبوطة مهربة جمركياً وجاري الاستعلام من مصلحة الجمارك عن تلك السيارة المضبوطة تحرر عن ذلك المحضر رقم 8855 جنح قسم جرجا لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.