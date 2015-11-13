أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان السبت 14/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان السبت 14/11/2015 حظك اليوم برج السرطان السبت 14/11/2015

لبرج السرطان :


>عاطفيا: تستمر فى البحث عن الشخص الذى يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، ولكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدا كى تجد ما تريد، ربما يكون الشىء المراد قريبا جدا منك.
>مهنيا: يتم اختيارك اليوم لتنفيذ إحدى المهام الطارئة فى مجال العمل، احرص على أن تكون محل ثقة الرؤساء حتى تزيد ثقتهم بك، هذا الأمر يعطيك الأولوية فى الترقية حين تأتى.
>صحيا: تشعر ببعض الآلام فى الظهر والعين نتيجة قضاء الأوقات الطويلة فى تصفح الإنترنت والجلوس أمام الشاشات، حاول أن تقلل من ذلك حتى لا تتدهور حالتك الصحية

توقعات علماء الفلك :


>على الرغم من أنك شخص ذكى وماهر ولكنك لا تستطيع تفسير الأحلام، ولذلك لا تحاول أن تفسر لمن حولك أحلامهم لأنك قد تفسرها بطريقة خاطئة وتسبب لمن حولك الذعر والقلق، إذا كان الحلم يخصك شخصيا، اعرضه على أحد أصدقائك المخلصين حتى يساعدك فى تفسيره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى