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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 14/11/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 14/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 14/11/2015

لبرج الجوزاء :


>عاطفيا: حياتك العاطفية مصابة بالروتين الذى يساعد على زعزعة استقرارها، حاول أن تغير أسلوب تعاملك مع الشريك واحرص على تغيير العادات اليومية التى تمارسها معه حتى تشعر بالاختلاف.

مهنيا: تسمع اليوم أخبارا جديدة فى العمل، وتستمتع اليوم بالجلوس مع أحد الخبراء فى مجال عملك تكتسب منه الخبرات، لا تتردد حتى تتمكن من إنجاز مهامك وتحقيق أحلامك.

صحيا: لابد من الابتعاد عن التدخين السلبى والإيجابى حتى تتفادى التعرض لأزمات صحية مفاجئة، حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان حتى لا يهزمك المرض.

توقعات علماء الفلك :


>إذا كنت تفكر أن تعمل فى مجال الكتابة أو التعليم، فاليوم هو الأنسب للسعى نحو هذه الخطوة بجدية، ضع بعض الخطط كى تستطيع العمل من خلالها، قدرتك على التفاعل مع الآخرين وإقناعهم بأى شىء ستكون سببا فى حصولك على ما تريد بكل سهولة.

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مصر 365

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