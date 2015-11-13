أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل السبت 14/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل السبت 14/11/2015 حظك اليوم برج الحمل السبت 14/11/2015

لبرج الحمل :


>عاطفيا: حاول أن تعمل على تحسين مهارات التواصل مع الشريك فسوف تكون هذه الخطوة مهمة لك، قد ينتابك بعض الاستياء نتيجة الشعور بالفراغ العاطفى.

مهنيا: تمتلك اليوم الإمكانيات المادية المناسبة التى تساعدك على تحقيق الأهداف التى تسعى اليها، عليك أن تكون أكثر حسما فى قراراتك.

صحيا : حالتك الصحية أفضل اليوم بسبب الاهتمام والمتابعة التى توليها لنفسك، حاول أن تستمر على هذا الحال حتى لا تصاب صحتك بأى أذى.

توقعات علماء الفلك :


>تريد أن تنعزل عن العالم كله وتجلس بمفردك. على الرغم من أنك تتمتع بشخصية جيدة، ولكنك اليوم تبدو غير متعاون، ولذلك تفضل عدم المشاركة فى أى أنشطة جماعية، ربما تكون بحاجة إلى بعض الوقت للتفكير والتأمل، استمع لنفسك وربما تكتشف أن لديك أفكارا مفيدة يمكن تنفيذها فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى