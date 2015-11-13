حظك اليوم برج الدلو السبت 14/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو :

توقعات علماء الفلك :

>عاطفيا: هناك بعض الأمور التى تتشابه فى كل العلاقات وعليك أن تتجاهلها حتى لا تثير المشكلات، توقف عن أخذ كل الأمور بجدية أكثر من اللازم وكن أكثر تحررا فى العلاقة.>مهنيا: يمر اليوم عاديا فى مجال العمل حيث يمكن مزاجك اليوم من إنجاز المهام الموكلة إليك، وما يساعدك على الإنتاج هو أنك بعيد عن الضغوط.>صحيا : حالتك الصحية مستقرة فحاول أن تسعى دائما للحصول على القسط الكافى من الراحة، والساعات الكافية من النوم، وحاول أن تتجنب السهر لفترات طويلة.>تشعر اليوم أنك فى المقدمة بفضل قدرتك على التواصل مع أهم الشخصيات وأبرزها فى مجتمعك، تستطيع أن تقنع أى شخص بوجهة نظرك، استغل الظروف الجيدة التى تمر بها اليوم وابدأ مشروعا جديدا لم تفكر فيه من قبل.