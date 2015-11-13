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حظك اليوم برج القوس السبت 14/11/2015

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حظك اليوم برج القوس السبت 14/11/2015 حظك اليوم برج القوس السبت 14/11/2015

>عاطفيا: حاول أن تكون أكثر انفتاحا على الصعيد العاطفى على الرغم من أنك تشعر بالملل الذى يدفعك لإثارة المشكلات مع الشريك، اشرح له أنك ستحاول قدر المستطاع أن تغير من أسلوبك.

مهنيا : أنت من الأشخاص المميزين فى مجال العمل وقد يختارك المدير اليوم للقيام بأحد المهام الصعبة التى تتطلب الخبرة، اختيارك دليل على كفاءتك المهنية فحاول أن تسير على نفس الخطى.

صحيا : قد تعانى اليوم من بعض المشكلات النفسية التى تنتج عن الضغوط العائلية التى مررت بها فى الفترة الأخيرة، حاول أن تحصل على الاسترخاء والنوم الكافى للتخلص من تلك المشكلة.
>توقعات علماء الفلك :
>من المتوقع أن يزداد التواصل بينك وبين الأصدقاء، فى الحقيقة كنت تظن أن البعض لا يسأل أو يطمئن على حالك وأنت لم تعد تتلقى رسائل من بعض الأصدقاء كالعادة، ولكن ستتغير فكرتك اليوم لأنهم سيكونون بجانبك.

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مصر 365

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