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كرة يد - جماهير الزمالك تحتشد أمام بوابات النادي والأمن يرفض الدخول

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كرة يد - جماهير الزمالك تحتشد أمام بوابات النادي والأمن يرفض الدخول كرة يد - جماهير الزمالك تحتشد أمام بوابات النادي والأمن يرفض الدخول

بدأ عدد من جماهير الزمالك في الاحتشاد أمام بوابة النادي من أجل حضور مباراة فريق اليد مع هليوبوليس في بطولة الدوري.

وكانت مجموعة أولتراس وايت نايتس المنتمية للزمالك قد أعلنت نيتها في حضور المباراة مناشدة جماهير النادي بالتجمع أمام بوابة عمرو حسين في تمام الساعة الثالثة.

لكن الأمن لم يسمح حتى الآن بدخول الجماهير لصالة النادي وحضور المباراة.

جدير بالذكر أن لوائح الاتحاد المصري لكرة اليد تسمح بحضور الجماهير للمباراة لكن على مسؤولية النادي المستضيف.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة.

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فيديو اليوم السابع