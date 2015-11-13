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رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: مشادة بين صبحى وعبد ربه؟ لم يتطور الأمر

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رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: مشادة بين صبحى وعبد ربه؟ لم يتطور الأمر رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: مشادة بين صبحى وعبد ربه؟ لم يتطور الأمر

نفى محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي حدوث اشتباك بين محمد صبحي حارس الدراويش وقاد الفريق وحسني عبد ربه.

وتابع أبو السعود لـFilGoal.com "ما حدث ملاسنه لفظية حول من يقوم بدورالكابتن فى توجيه التعليمات للاعبين، وقد انتهت الواقعة في وقتها ولم تطور إلى أكثر من ذلك".

وأضاف أبو السعود "الفريق بالكامل وتحديدا هذا الثنائي استمروا في الأفراح حتى عودتهم من الاسكندرية واستقبلتهم الجماهير بشكل رائع".

وأتم رئيس الإسماعيلي "يبدو أن البعض لا يعرف كيف يفرح، ولا يقدر فرحة جماهير الفريق بتلك الأخبار".

الإسماعيلي فاز على الإنتاج الحربي وحرس الحدود والاتحاد السكندري وخسر أمام الداخلية وتعادل مع المقاولون العرب.

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