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الإسماعيلي لـ في الجول: شبكابالا وعد بأن يسعد جماهير الدراويش.. وأوفى

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الإسماعيلي لـ في الجول: شبكابالا وعد بأن يسعد جماهير الدراويش.. وأوفى الإسماعيلي لـ في الجول: شبكابالا وعد بأن يسعد جماهير الدراويش.. وأوفى

كشف محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي عن حوار دار بينه ونجم الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أوفى بعده نجم الزمالك الأسبق بوعده فيه.

وجاءت تصريحات أبو السعود بعد فوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف من دون رد في الدوري المصري.

وصرح أبو السعود لـFilGoal.com "قبل مباراة الاتحاد حدث حوار بيني وشيكابالا، قلت له أتمنى أن تكون سببا في سعادة جماهير الإسماعيلي".

وأفصح "شيكابالا وعدني بأن تسعد جماهير الإسماعيلي في مباراة الاتحاد. وأوفى".

وأكد ابو السعود "شيكا لن يترك الفريق قبل نهاية الموسم، لأنه أصبح أحد ركائز الفريق التي نعتمد عليها كثيرا. لن نفكر في أنه قد يرحل حتى أخر يوم في عقده معنا".

ويلعب شيكابالا معارا في صفوف الإسماعيلي بعدما اتفق الزمالك على رحيله لقلعة الدراويش إثر حل مشكلة اللاعب السابقة مع نادي سبورتنج البرتغالي.

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