أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا| محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث عرب غنيم»

Google+ Print
غدًا| محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث عرب غنيم» غدًا| محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث عرب غنيم»

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، غدًا ” السبت “، محاكمة 20 متهمًا بقضية ” أحداث العنف “، التي وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين عددًا من التهم، ومنها :” تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة ” والذي يعد خرقًا لقانون التظاهر” – إثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف – البلطجة – وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. “

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا