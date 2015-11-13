غدًا| محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث عرب غنيم»

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، غدًا ” السبت “، محاكمة 20 متهمًا بقضية ” أحداث العنف “، التي وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين عددًا من التهم، ومنها :” تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة ” والذي يعد خرقًا لقانون التظاهر” – إثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف – البلطجة – وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. “