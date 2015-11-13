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غدًا| محاكمة 21 متهمًا بمحاولة اغتيال مرتضى منصور

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غدًا| محاكمة 21 متهمًا بمحاولة اغتيال مرتضى منصور غدًا| محاكمة 21 متهمًا بمحاولة اغتيال مرتضى منصور

المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا ” السبت “، محاكمة 21 متهمًا لاتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد عمار، وبسكرتارية محمد السعيد، وسيد حجاج، ومحسن محمد.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تُهم ” التجمهر – محاولة اقتحام نادي الزمالك – الشروع في قتل أحد العاملين بالنادي – إحداث تلفيات بالمبنى الرئيسي –  وحيازة أسلحة نارية ، فضلًا عن تكدير الأمن والسلم العام “.

وتعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة ” الوايت نايتس ” أمام نادي الزمالك في محاولة لاقتحامه، تنديدًا منهم بما صرح به رئيس النادي في ذلك الوقت، بأنه لن يسمح للجمهور بدخول النادي لحضور تدريبات الفريق، وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادي، و كتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس نادي الزمالك.

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