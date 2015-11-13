بالفيديو.. دحلان يعلن رغبته فى التصالح مع أبو مازن وحماس من أجل الوحدة

أعلن عضو المجلس التشريعى الفلسطينى محمد دحلان، عن رغبته فى التصالح سواء مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أو حركة حماس، مؤكدا استعداده الكامل لـ"بذل كل الجهد المطلوب" فى سبيل الوحدة الوطنية.

ووجه دحلان رسالة تصالحية عبر لقاء مع فضائية الغد العربي، بثت منه مقتطفات وستذيعها القناة كاملة بعد غد الأحد: "أقول فيه أنا إلى كل من أساء لى أنا متسامح معه، وأرجو أن نكون على كلمة رجلاً واحدا".

واعتبر دحلان أن الذكرى السنوية 11 لرحيل ياسر عرفات "مدعاه للجميع لحركة حماس ولأبو مازن (عباس) أن يعيدوا النظر فى كل الأخطاء السابقة، وأن نعيد اللحمة الداخلية على أسس وطنية وسياسية ثابتة حتى نستطيع أن نخرج من الحديث عن الماضى ومن الحديث عن الاتهامات، وأن نذهب إلى الحديث عن المستقبل".

ودعا دحلان لضرورة الوحدة الوطنية و"التفكير فى المستقبل وتجاوز أخطاء الماضى" سواء مع عباس أو حركة حماس.

وذكر بهذا الصدد "اختلفنا بما يكفى واختصمنا بما يكفى، واختلفنا مع حركة حماس بما يكفى، أما آن فى ذكرى عرفات أن نعيد الاعتبار، وأن نصحح أخطاء الماضى، وأن نضع الجهد الجماعى والجمعى، باتجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى القدس وفى غزة وفى الضفة الغربية".

وأضاف "أرجو أن نكون على كلمة رجل واحد من أجل الاستمرار ومن أجل تسليم الأجيال القادمة الحد الأدنى من المنجزات بدلاً من أن يتم تسليمهم ركام وبقايا سلطة وبقايا منظمة وبقايا نظام سياسى".

ورأى دحلان أنه "لا يوجد خيار آخر غير التسامح وأن نبنى المستقبل بعيداً عن أخطاء الماضى، وبالتالى اليوم هذه المسئولية فى يد أبو مازن وحماس، أبو مازن يستطيع أن يحسم أمر فتح صحيح، لكنه لا يستطيع أن يحسم وحدة الوحدة الوطنية، يحتاج إلى مساعدة وإلى موقف جرىء وجدى من حماس".

يذكر أن اليوم السابع انفردت بتفاصيل المبادرة التى طرحتها الدولة المصرية للمصالحة الفلسطينية الداخلية بين أبناء حركة فتح كنقطة انطلاق لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك لتوحيد الجهود من أجل قضية العرب المركزية التى تم تهمشيها فى الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الصعبة التى تعانى منها بعض الدول العربية.