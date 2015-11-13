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رئيس اقليم كردستان العراق يعلن "تحرير" سنجار من سيطرة تنظيم داعش

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رئيس اقليم كردستان العراق يعلن "تحرير" سنجار من سيطرة تنظيم داعش رئيس اقليم كردستان العراق يعلن "تحرير" سنجار من سيطرة تنظيم داعش

اعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الجمعة "تحرير" سنجار (شمال العراق) من سيطرة تنظيم داعش الارهابى تزامنا مع دخول قوات البشمركة الكردية المدينة التي تمثل المعقل الرئيسي للاقلية الايزيدية في العراق.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقد في سنجار "في هذا اليوم التاريخي سجلت قوات البشمركة ملحمة تاريخية وانا هنا للاعلان عن تحرير سنجار" التي وقعت تحت سيطرة داعش فى اغسطس 2014.

وقد بدأت القوات الكردية العراقية الخميس عملية تحرير سنجار وتمكنت من استعادة عدد من القرى المحيطة بالمدينة.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن في تونس في وقت سابق انه "واثق" من ان المدينة ستتحرر "خلال ايام".

واكد بارزاني ان "سنجار تحررت بدماء البشمركة واصبحت جزءا من كردستان" وتابع "سنعمل مع العراقية لجعلها محافظة".

وردا على سؤال لفرانس برس حول تاثير تحرير سنجار، قال بارزاني "اي انتصار في اي مكان سيؤثر بشكل ايجابي وتحرير سنجار سيكون له تاثير كبير على مسألة تحرير الموصل".

وتقع سنجار على خط اساسي لامدادات تنظيم داعش الارهابى يربط بين الموصل، معقله في العراق، وسوريا حيث يسيطر على مناطق واسعة. وسيشكل قطع هذا المحور ضربة كبرى للتنظيم في مجال نقل المقاتلين والمعدات بين شمال العراق وسوريا.
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مصر 365

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