الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطنيين بينهم مدير هيئة شؤون الاسري

رام الله /أ ش أ/

اخبار فلسطين



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>أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير الهيئة في محافظة رام الله والبيرة بلال جلامنة، وذلك بعد اعتراض سيارته على ما يسمى شارع (معالي أدوميم).>وقالت الهيئة - في بيان - إن عملية الاعتقال تأتي في سياق حملة الاعتقالات غير المسبوقة، التي ينفذها الاحتلال بحق كافة أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.>وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.>وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامح عامر سعيد (22عاما) والشقيقين دياب ومهاب موسى دياب الجنيدي (35 و27عاما)، بعد تفتيش منازلهم .>وفي البيرة، أشتدت المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، في حي البالوع شمال مدينة البيرة، القريبه من مستوطنة "بيت إيل" ، ونتج عن هذه المواجهات أصابه عدد من المواطنين ، بحالات اختناق .>وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اعتدوا على مسيرة سلمية خرجت بعد انتهاء صلاة الجمعة، وأن عشرات الشبان ردوا برشق جنود الاحتلال المتمركزين على دوار البالوع بالحجارة.>وفي بيت لحم، ضخت قوات الاحتلال اليوم ، المياه العادمة على أشجار الزيتون في بلدة تقوع شرق بيت لحم .

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