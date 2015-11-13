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غداً.. الحكم على «حبارة» وآخرين في إعادة محاكمتهم بـ «مذبحة رفح الثانية»

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غداً.. الحكم على «حبارة» وآخرين في إعادة محاكمتهم بـ «مذبحة رفح الثانية» غداً.. الحكم على «حبارة» وآخرين في إعادة محاكمتهم بـ «مذبحة رفح الثانية»

عادل حبارة

تصدر، غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على عادل حبارة و34 متهمًا أخرين من خلية “الأنصار والمهاجرين”، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت حبارة والمتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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