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بالصور.. مواطنون يتظاهرون أمام القائد إبراهيم بالإسكندرية لدعم السياحة

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بالصور.. مواطنون يتظاهرون أمام القائد إبراهيم بالإسكندرية لدعم السياحة بالصور.. مواطنون يتظاهرون أمام القائد إبراهيم بالإسكندرية لدعم السياحة
نظم متظاهرو القائد إبراهيم وقفة، ظهر اليوم عقب انتهاء صلاة الجمعة، بساحة المسجد، لدعم السياحة فى شرم الشيخ، ورفض المؤامرة الدولية لضرب السياحة فى .

ورفع المتظاهرون صور رؤساء الدول العربية، على رأسهم العاهل السعودى، تعبيرًا عن شكرهم للدول العربية التى وقفت بجوار مصر ضد تلك المؤمراة.

وشارك فى الوقفة حملة مستقبل مصر الإسكندرية، وحملة تحيا مصر الشبابية، ووزعت منشورا على المصلين والمواطنين بالقائد إبراهيم بعنوان "مصر لن تركع أبدا"، طالبوا خلالها بتوحيد القوى السياسية والشعبية لدعم السياحة المصرية وتنظيم رحلات داخلية، كما طالبوا بمقاطعة منتجات الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، ومساندة الدولة المصرية.

وطالبت رابطة الناصريين بالإسكندرية وحملة تحيا مصر الشبابية وزير الشباب والرياضة بتنظيم رحلات للشباب إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان فى العطلات وإجازة نصف العام.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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