محافظ البحيرة يستقبل الفنان هانى شاكر

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، الفنان هانى شاكر الذى أحيا حفلا فنيا بأوبرا دمنهور، فيما سادت اليوم حالة من الغضب العارم بين أهالى محافظة البحيرة بعد تداول صور لمحافظ البحيرة محمد سلطان وزوجته مع الفنان هانى شاكر الذى أحيا حفلا فنيا بأوبرا دمنهورعد تفاقم.

وطالب أهالى محافظة البحيرة بسرعة محاكمة المحافظ قبل إقالته والتى أعلن عنها من خلال مصادر برئاسة الوزراء بعد أيام قليلة لفشله الذريع فى التعامل مع أزمة السيول التى ضربت المحافظة وعدم مراعاته مشاعر الأهالى الذين فقدوا أبناءهم فى تلك الكارثة، ومن بينهم 8 أشخاص صعقتهم الكهرباء من بين 25 قتيلا راحوا ضحية السيول والأمطار.

ومن جانبه، أعرب ضياء بسيونى، منسق تحالف 30 يونيو بالبحيرة، أن هذه الواقعة تعكس مدى فشل المحافظ سلطان فى التعامل مع آلام وجراح الشعب البحراوى، فى الوقت الذى مازالت جثث ضحايا أهالى قرية عفونة المنكوبة مفقودة وغارقة فى مياه السيول وتحت الرمال.

وغرق قرابة 56 ألف فدان وتلف المحاصيل وخراب بيوت المزارعين وغرق نحو 25 قرية وتعطل الدراسة بعدد من المدارس وتهدم نحو 50 منزلا، والمحافظ يشهد حفلا فنيا مع الفنان هانى شاكر مما يؤكد أن المحافظ لا يعى حجم الكارثة التى يعانى منها أهالى محافظة البحيرة ولا يشعر بآلامهم التى من المفترض أن يتحمل مسئوليتها بالكامل لكون محافظ الإقليم المسئول الأول عنهم ونقول له ارحل.. ارحل.. يا سلطان كفانا عذاب وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة، خاصة طريق وادى النطرون العلمين، وقد أدت السيول إلى انهيار عشرات المنازل بقرية العفونة بوادى النطرون ومصرع 25 شخصا وإصابة أكثر من 35 آخرين.