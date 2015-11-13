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دي ماريا: رحلت عن ريال مدريد في الوقت المناسب.. لم يربحوا شيئا بعدها

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دي ماريا: رحلت عن ريال مدريد في الوقت المناسب.. لم يربحوا شيئا بعدها دي ماريا: رحلت عن ريال مدريد في الوقت المناسب.. لم يربحوا شيئا بعدها

يرى الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان أنه قد رحل عن ناديه الأسبق ريال مدريد في الوقت المناسب مشيرا لعدم فوزهم بأي بطولة منذ هذا الوقت.

دي ماريا رحل مع مطلع الموسم الماضي لمانشستر يونايتد لكنه عانى من موسم سيء لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان.

وقال دي ماريا لقنوات بي ان سبورتس "كنت أعتقد أنني سأبقى في ريال مدريد لسنوات بعد الفوز بالعاشرة، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "مع ذلك هم لم يربحوا شيئا منذ ذلك الوقت لذلك على الناحية الأخرى أعتقد أنني رحلت في الوقت الصحيح وبأفضل طريقة ممكنة".

"لدي ذكريات عزيزة جدا في مدريد فابنتي ولدت هناك وتم إنقاذ حياتها أيضا.. لذلك لن أنسى ما مررت به، لكن جماهير الفريق متعطشة دائما للبطولات لاعتيادهم على الفوز لكن جماهير باريس مؤثرة أكثر".

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