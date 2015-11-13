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رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى لأمراض الكبد فى الشرقية

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رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى لأمراض الكبد فى الشرقية رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى لأمراض الكبد فى الشرقية
وافقت جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، المسئولة عن بناء مستشفى الإبراهيمية فى الشرقية، على الطلب المقدم من رجل الأعمال حمدى حامد سيد أحمد، وشهرته حمدى الصوينى، بتبرعه بقطعة أرض مساحتها 6 آلاف متر بجوار مستشفى الإبراهيمية المركزى لإنشاء مستشفى لمعالجة أمراض الكبد.

ووافق "الصوينى" على إنشاء مستشفى علاج وزراعة الكبد بالإبراهيمية فى حضور الدكتور والعالم الجليل الدكتور جمال العبيدى، بمشاركة اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية السابق.

يذكر أن المستشفى ستكون أول مستشفى متخصص لعلاج وزراعة الكبد بالشرقية لخدمة أهالى مركزى ههيا والإبراهيمية، من أجل النهوض بصحة أهالى القرى والريف الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

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مصر 365