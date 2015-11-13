رئيس هيئة قصور الثقافة : لدينا 17 ألف موظف يحاربون الإرهاب

قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن جميع العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 17 ألف موظف يقاتلون ضد الارهاب والتطرف، من خلال نشر الثقافة والفن في جميع ربوع البلاد مشيداً بدور أقليم وسط الصعيد الثقافي والعاملين بثقافة أسيوط لما بذلوه من دور بارز فى النهوض بالثقافة والفن في ربوع المحافظة معلناً عن شكر وتقدير وزير الثقافة حلمي النمنم للقائمين على مهرجان التلي العربي الأول وجميع قيادات المحافظة لدعمهم للمهرجان.

> جاء ذلك خلال مشاركته افتتاح مهرجان التلي العربى الاول “المرأة والفن التشكيلي” يرافقه اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط والذى تنظمه مؤسسة سعد زغلول لرعاية الحرف التقليدية والفنون التشكيلية ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة الفنان طارق الدسوقي والفنانة سهير المرشدى والفنانة حنان شوقي والفنانة وفاء الحكيم والفنان أحمد الشافعى نخبة من رواد الحركة الفنية والباحثين الأكاديميين في مجال التراث الشعبي العربي وممثلى بعض الدول العربية.

شهد الاحتفال – الذي أقيم بقصر ثقافة أسيوط – تكريم بعض رموز الفن والثقافة وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو الفضل رئيس هيئة قصور الثقافة والفنانة سهير المرشدى والمخرج عبد الرحمن الشافعي والفنان عصمت يحيي رئيس أكاديمية الفنون السابق والشاعر ماجد يوسف والدكتور محمد حسن عبد الحافظ والدكتورة فوزية أبو النجا وزينب محمود رائدة فن التلى بالمحافظة وممثلى وفد المملكة العربية السعودية ودول الكويت المشاركين بالمهرجان وممثل صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وتم منحهم درع المهرجان، كما تم منح درع الهيئة العامة لقصور الثقافة للواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والفنان سعد زغلول واختتم الحفل بعرض لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط.