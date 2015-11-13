«جلوبال تريد ماترز» تطلق مؤتمرها الاقتصادي السنوي 24 نوفمبر الجاري

أعلنت جلوبال تريد ماترز”GTM” في البيان الصادر لها صباح اليوم “الجمعة”، عن انطلاق مؤتمرها السنوي، تحت عنوان ” الاستثمار والتكنولوجيا” 2015 بالقاهرة، والذي سيقام يوم “الثلاثاء”، الموافق الـ 24 من نوفمبر الجاري، بمركز الأعمال العالمي التابع لـ Global Trade Matters الكائن بالقرية الذكية.

وصرحت نانسي المغربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعد أحد المحركات الرئيسية، التي أدت إلى النمو الإقتصادي والتنمية بمصر خلال الـ15 عام الماضية، وأن هذا القطاع لا يأخذ على عاتقة فقط تغيير نمط الحياة اليومي للمواطن المصري، ولكنه قطاع يتمتع بديناميكية شديدة، تؤثرعلى قطاعات أخرى كثيرة، مثل ” القطاع المالي – أسواق المال “، بالإضافة إلى جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز رؤوس الأموال عن طريق أسواق المال.

وأضافت ” المغربي “، أن هذا المؤتمر الذي يعقد على مدار يوم واحد، سيجمع كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء القطاع الخاص، لمناقشة مستقبل القطاع بمصر وكيفية اكتشاف الفرص الحقيقية للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى ثقتها في المشاركة الفعالة من الجانب الحكومي والسادة الوزراء المعنيين بمؤتمر ” الاستثمار والتكنولوجيا “، وسيضمن النجاح المنشود للمؤتمر الذي سيكلل بإعطاء رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمصر، بالإضافة إلى طرح جميع فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع ومخاطبة التحديات التي تعوق نموه.