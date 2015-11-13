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مصادر: 40 ألف سائح روسي غادروا مطار الغردقة الأسبوع الماضي

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مصادر: 40 ألف سائح روسي غادروا مطار الغردقة الأسبوع الماضي مصادر: 40 ألف سائح روسي غادروا مطار الغردقة الأسبوع الماضي

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، أن نحو 40 ألف سائح ورسي، غادروا المطار خلال الأسبوع الماضي، عقب قرار الروسية بتعليق الرحلات إلى ، و أن السائحين تم نقلهم على متن 175 رحلة طيران روسية، بمعدل 25 طائرة يوميًا.

وأضافت المصادر،  أن جميع السائحين الروس الذين غادروا هم من انتهت إجازاتهم بالمنتجعات السياحية بالغردقة وسفاجا، ولم يتم قطع أى رحلات للسائحين، وغادروا بصورة طبيعية وسط إجراءات أمنية مشددة.

و أن السائحين غادروا بدون حقائب أو أمتعه، بناء على قرار الشركات والحكومة الروسية وأن طائرات شحن روسية تصل يوميًا لنقل حقائب وأمتعة السائحين عقب مغادرتهم.

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