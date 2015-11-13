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كله ببذره.. مفاجأة.. بذور العنب تمنع مرض الزهايمر وتعزز صحة المخ والذاكرة

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كله ببذره.. مفاجأة.. بذور العنب تمنع مرض الزهايمر وتعزز صحة المخ والذاكرة كله ببذره.. مفاجأة.. بذور العنب تمنع مرض الزهايمر وتعزز صحة المخ والذاكرة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث افادت أن بذور العنب يمكنها منع فرص الاصابة بمرض الزهايمر، ويحتوى على عوامل تقى من السرطان.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى البارز “Medical News Today”، أن بذور العنب تحتوى على مادة البوليفينول التى يمكن أن تساعد على وقف مرض الزهايمر.

وأشار الباحثون من كلية ماونت سيناى الطبية فى مدينة نيويورك، أن هناك دراسات سابقة كشفت عن مجموعة صغيرة من المواد مثل بروتين A”-“BETA و“oligomers”، فى أدمغة الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر، لافتين إلى أن هذه المواد تدمر الذاكرة.

وقد أظهرت الدراسة الحديثة أن بذور العنب توقف نمو هذه البروتينات التى تسبب الزهايمر وضعف صحة المخ والذاكرة.

وأضاف الدكتور جوليو ماريا، أستاذ علم الأعصاب وأستاذ الطب النفسى وأمراض الشيخوخة والتنمية للكبار فى كلية ماونت سيناى، أن النبيذ الأحمر يحتوى أيضا على قدر كبير من مادة البوليفينول الموجودة فى بذور العنب.
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مصر 365