قبل ما تروح الجيم.. نقاط مهمة اتبعها تحافظ على صحتك

عند الذهاب لصالة الألعاب الرياضية هناك بعض النقاط الهامة التى يجب اتباعها عند ممارسة التمرينات الرياضية فى صالة الجيم، وفيما يلى نلقى نظرة على بعض القواعد التى لم يتم ذكرها، ومن الضرورى اتباعها عند التردد على الصالة الرياضية:

وحسب ما ذكر موقع The times of india الهندى، بعض النقاط التى يجب اتباعها عند الذهاب لصالات الجيم ومنها:

1. من الضرورى عدم الذهاب لصالات الألعاب الرياضية عندما تكون مريضا، لأنك إذا ذهبت إلى الصالة الرياضية عند إصابتك بمرض الإنفلونزا، من المرجح أن تنقل العدوى للمحيطين بك من خلال انتقال الفيروسات والبكتيريا، كما يجعل حالتك الصحية تصبح أكثر سوءا، ومن الأفضل القيام بممارسة الرياضة فى الهواء الطلق مثل الجرى أو المشى السريع.

2. التركيز فقط على التمرينات التى تقوم بممارستها، تأكد من أنك تركز تماما على التدريبات التى يمكنك القيام به، حتى لا تتعرض لانحرافات قد تواجهها فى صالة الألعاب الرياضية، وتغادر الصالة الرياضية دون وقوع إصابات.

3-ارتداء الملابس المناسبة: حيث إن ارتداء الملابس المناسبة تعزز ممارستك للتمرين مع التحرك بشكل مريح، ارتداء الملابس التى تغطى الجسم بشكل مناسب والتى تساعدك على ممارسة التمرينات بكل سهولة وثقة، وتجنب أيضا الملابس الفضفاضة لأن من الممكن أن تتسبب فى انشغالك ووقوع بعض الإصابات.

4. يجب ممارسة التمرينات تحت إشراف المدرب الموجود بالصالة الرياضية: لتعلم تبادل المعدات مع الزملاء فى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك، وإذا كنت تأخذ استراحة صغيرة، لا تترك منشفة على الجهاز حتى لا تكون متاحة للجميع.