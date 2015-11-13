أوكرانيا: لا يوجد تهديد للطيران المتجه لمصر والحديث عن حظر رحلاتنا غير وارد

أعلنت مساعدة مفتش إدارة الطيران الأوكرانى ناتاليا تيرليتسكايا أنه لا يوجد فى مصر أى تهديدات تم العثور عليها، ولا يمكن الحديث عن حظر الطيران مع جمهورية مصر العربية الآن.

وأوضحت أن رئيس وزراء أوكرانيا ارسينى ياتسينيوك كلف السلطات المسئولة بالنظر فى سلامة الطيران إلى مصر، وكلفهم بتعليق الرحلات الجوية فى حال الكشف عن التهديدات.

وأشارت ناتاليا تيرليتسكايا، إلى أن لجنة تابعة للتفتيش توجهت لمطار شرم الشيخ لتدقيق أمن الطيران ووجدوا كل شىء على ما يرام.

هذا، ولم يصدر حتى الآن أى بيانات أو تصريحات عن لجنة التحقيق الرسمية المكلفة ببحث أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء توضح أسباب سقوط الطائرة المفاجئ بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

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