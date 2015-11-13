وزير العدل يغادر إلى شرم الشيخ برفقة 350 قاض لدعم السياحة

يستعد المستشار أحمد الزند وزير العدل للمغادرة من مطار القاهرة الدولى، متجها إلى شرم الشيخ بصحبة 350 قاض وقاضية، وذلك للقيام بأول رحلة من رحلات حملة دعم القضاة للسياحة الداخلية.

يأتى هذا فى إطار الحملة القومية لتنشيط السياحة الداخلية، بالتنسيق مع نادى القضاة، فضلا عن أن هذه الحملة ستتبع رحلات أسبوعية يعدها نادى قضاة مصر إلى محافظات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بصفة مستمرة حتى يكون لهذا الكيان الشامخ دور فعال فى النهوض بمستقبل السياحة بمصر، وهو ما أكده المستشار الزند من ضرورة أن يتكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة ليمر وطننا الغالى بأمن وسلام.

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