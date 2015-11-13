أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدل يغادر إلى شرم الشيخ برفقة 350 قاض لدعم السياحة

Google+ Print
وزير العدل يغادر إلى شرم الشيخ برفقة 350 قاض لدعم السياحة وزير العدل يغادر إلى شرم الشيخ برفقة 350 قاض لدعم السياحة
يستعد المستشار أحمد الزند وزير العدل للمغادرة من مطار القاهرة الدولى، متجها إلى شرم الشيخ بصحبة 350 قاض وقاضية، وذلك للقيام بأول رحلة من رحلات حملة دعم القضاة للسياحة الداخلية.

يأتى هذا فى إطار الحملة القومية لتنشيط السياحة الداخلية، بالتنسيق مع نادى القضاة، فضلا عن أن هذه الحملة ستتبع رحلات أسبوعية يعدها نادى قضاة إلى محافظات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بصفة مستمرة حتى يكون لهذا الكيان الشامخ دور فعال فى النهوض بمستقبل السياحة بمصر، وهو ما أكده المستشار الزند من ضرورة أن يتكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة ليمر وطننا الغالى بأمن وسلام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية