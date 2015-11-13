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«الزند» و٣٠٠ قاضٍ ينضمون لمسيرة السلام في شرم الشيخ لتنشيط السياحة

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«الزند» و٣٠٠ قاضٍ ينضمون لمسيرة السلام في شرم الشيخ لتنشيط السياحة «الزند» و٣٠٠ قاضٍ ينضمون لمسيرة السلام في شرم الشيخ لتنشيط السياحة

المستشار أحمد الزند، وزير العدل

غادر مطار القاهرة الدولي، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على رأس وفد يضم ٣٠٠ قاضٍ، وعددٍ من أعضاء النيابة العامة، والإعلاميين متجهين إلى مدينة شرم الشيخ على متن طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران، لينظمون مسيرة ” السلام “، لدعم وتنشيط السياحة .

وتعد المسيرة خطوة أولى يقوم بها القضاة، لإرسال رسالة للعالم أجمع أن بلد آمن وغير مخترق أمنيًا، كما أكد القضاة على أنهم سيستأنفون مبادراتهم الداعمة لتنشيط السياحة بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك لانشغالهم بالمراقبة على الانتخابات، مما لا يسمح بتنظيم أي فعاليات أخرى في الوقت الحالي .

 

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