وزير الأوقاف يكرم 100 إمام وخطيب في 4 محافظات

يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة 100 إمامًا وخطيبًا من الأئمة المتميزين من محافظات الأقصر، وأسوان، وقنا، وسوهاج، والبحر الأحمر، اليوم الجمعة، خلال حفل يقام يإحدي الفنادق السياحية بمدينة الأقصر .

ويأتي حفل تكريم الأئمة المتميزين على هامش مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخامس والعشرين والذى يبدأ فعالياته بمدينة الأقصر غدًا السبت، بحضور رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزيري السياحة والآثار والبابا تواضروس ونخبة من وزراء الأوقاف والمفتين وعلماء الدين الإسلامي في العالمين العربي والإسلامي.