كاميرون: إذا صح مقتل جونز فهذا فعل صحيح

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه في حالة صحة المعلومات المتعلقة بمقتل الجهادي جون في غارة أمريكية على الرقة، فإن هذا سيكون فعلًا صحيحًا.

وبحسب بي بي سي فإن كاميرون قد تحدث أنه لم يتم حتى الآن التأكد من أن نتائج الغارة كانت ناجحة أم لا.

يذكر أن محمد إموازي هو كويتي المولد ويحمل الجنسية البريطانية، وانضم إلى داعش حيث ظهر في عدة مقاطع فيديو يوجه رسائل قبل ذبح عدد من الرعايا الأجانب في سوريا أبرزهم الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفين سوتلوف والأمريكي بيتر كاسيج، والبريطانيين ديفيد هاينز وآلان هانينج، والياباني كينجي جوتو.