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أرقام في الجول – ميدو يشرح: ' هل تصدقون أن شيكابالا الآن يدافع '

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أرقام في الجول – ميدو يشرح: ' هل تصدقون أن شيكابالا الآن يدافع ' أرقام في الجول – ميدو يشرح: ' هل تصدقون أن شيكابالا الآن يدافع '

حين يلعب الخصم بدفاع مغلق، لا يوجد أفضل من شيكابالا لفك شفراته. هكذا أثبت الأباتشي بعرضه المتميز مع الإسماعيلي في الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة.

أرقام شيكابالا في المباراة تؤكد أن قصته مع الدراويش قد تنتهي نهاية سعيدة بعدما قدم أداء مميزا في مشاركاته.

شيكا أمام الاتحاد السكندري وصلته الكرة 21 مرة، مررها بنجاح في 15 مرة وراوغ مرتين وأرسل 3 عرضيات سليمة لزملائه في منطقة جزاء الإسماعيلي.

جزء من نجاح شيكا يظهر في مكانه الجديد بأرض الملعب.

فنجم الزمالك الأسبق لا يلعب كجناح أيمن كما اعتاد سابقا، بل كصانع لعب حر في وسط الملعب كما يظهر في الخريطة الحرارية لتحركاته أمام الاتحاد السكندري:

ويقول ميدو عن ذلك لـFilGoal.com: "شيكا فقد جزء من سرعته، لهذا كنت مهتما بتغيير مركزه".

وأضاف "مكان شيكابالا الآن في عمق الملعب يناسب لياقته وطاقته أكثر. ومن خلاله يستطيع استعادة 100% من مستواه".

وأتم "شيكا ولأول مرة تراه يدافع".

شيكا استخلص الكرة من الاتحاد السكندري مرتين من مناطقه الهجومية حارما زعيم الثغر من بناء هجماته.

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