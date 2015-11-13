من شيوخك اكتسبنا مجدنا (1) – التتش.. الأب الروحي لـ ' الأهلي فوق الجميع '

"قوم يا أهلي، شوف ولادك والجنود. شوف كتايبك، شوف جدودك والحشود. شوف أيات النصر في كل العهود.. شوف وسجل بيها أمجاد الخلود.. انت دايما، أنت دايما في الأمام"..

"من شيوخك اكتسبنا مجدنا.. وبشبابك احتفظنا باسمنا، انت دايما، انت دايما دايما للأمام"..

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تلك الكلمات من نشيد الأهلي..

من هؤلاء اكتسب الأهلي كل شيء، ولأجل ذلك يسلط FilGoal.com الضوء على تلك الرموز الساطعة في سماء القلعة الحمراء الذين تألقوا ودافعوا عن القميص الأحمر في الماضي..

ويستعرض FilGoal.com تلك السلسلة التي تم يقدمها موقع الأهلي.دوت كوم، والحلقة الأولى مع الأسطورة، مختار التتش.

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الإسم: محمود مختار محمد رفاعي

الشهرة: مختار التتش

تاريخ الميلاد: 29 سبتمبر 1905

ولد محمود مختار بحي السيدة زينب. تألقه ومهاراته في مدرسة محمد علي الابتدائية ثم المدرسة السعيدية جعلته ينضم للأهلي عام 1922. مباراته الأولى بالقميص الأحمر سجل فيها هدف الفوز على فريق الطيران الانجليزي 2-1 في بطولة الكأس السلطانية.

المندوب السامي البريطاني في مصر اللورد لويد هو من أطلق عليه لقب "التتش"، وهي كلمة تطلق على بهلوان السيرك صغير الحجم والذي يتمتع بالمرونة الشديدة.. وحينما شاهد محمود مختار يلعب الكرة أطلق عليه كلمة "تتش" لتلتصق بإسم محمود مختار إلى يومنا هذا.

17 عاماً كاملة كان فيها التتش لاعباً ثم قائداً لفريق الأهلي بالإضافة لمنتخب مصر. في عام 1924 كان مرتبطاً باللعب مع المنتخب في أولمبياد باريس التي تزامنت مع امتحاناته، وقرر السفر والتضحية بالامتحانات رغم رفض والده، ليتدخل سعد باشا زغلول رئيس الوزراء ويقرر ارسال أوراق الامتحان إلى المفوضية المصرية بباريس ليؤدي التتش امتحانه هناك.

شارك التتش في ثلاث دورات أولمبية هي باريس 1924، أمستردام 1928 وبرلين 1936، وأختير ضمن الفريق الأفضل في الدورة مرتين في أمستردام وبرلين.

في عام 1940 وعقب اعتزاله اللعب وهو في سن الخامسة والثلاثين تم تعيينه مشرفاً عاماً على الكرة بالأهلي، ليرسي مبدأ "الأهلي فوق الجميع" الذي يتبعه أي أهلاوي داخل القلعة الحمراء حتى اليوم، حيث كان دوماً يؤكد أن النادي والفريق أهم من أي فرد.

والطريف أنه مارس رياضة الهوكي كهاوي بعد الاعتزال وكان سبباً في دخولها النادي الأهلي. كما شارك في تأسيس الاتحاد المصري للبلياردو مع أسطورة الكرة المصرية أيضاً حسين حجازي عام 1944. وعمل كأمين عام للجنة الأوليمبية المصرية ما بين عامي 1956 و1959.

حصل التتش على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1965، وبعدها بقليل توفي يوم 21 فبراير 1965، ليتم إطلاق إسمه على ملعب كرة القدم بمقر الأهلي بالجزيرة حتى يومنا هذا.