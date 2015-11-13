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الأهلي يخسر فرصة تحضير محمد حمدي زكي 10 أيام

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الأهلي يخسر فرصة تحضير محمد حمدي زكي 10 أيام الأهلي يخسر فرصة تحضير محمد حمدي زكي 10 أيام

يعول جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي كثيرا على تلك الفترة في تجهيز لاعبيه على خططه وأفكاره للانطلاق من جديد مع الشياطين الحمر في مسابقة الدوري بعد انتهاء التوقف، لكن هذا الأمر تلقى ضربة خفيفة بإصابة محمد حمدي زكي مهاجم الفريق.

اللاعب القادم من الاتحاد السكندري أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال فوز الأهلي وديا على سيراميكا كليوباترا.

وخرج اللاعب مستبدلا بين شوطي المباراة.

وأعلن الأهلي غياب المهاجم الواعد عن تدريبات الفريق الأحمر لـ10 أيام.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر تدريبي يمنح باسيرو الفرصة للتعرف على كل أسلحته وشحنها من أجل استعادة لقب الدوري.

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