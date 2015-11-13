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بالصور.. عقار مائل يهدد أرواح أهالى الحضرة الجديدة بالإسكندرية

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بالصور.. عقار مائل يهدد أرواح أهالى الحضرة الجديدة بالإسكندرية بالصور.. عقار مائل يهدد أرواح أهالى الحضرة الجديدة بالإسكندرية
كارثة جديدة متوقعة تهدد سكان منطقة الحضرة الجديدة، حيث شكا أهالى المنطقة من عقار أطلقوا عليه "عمارة الموت" بسبب ميل شديد يشكل خطورة داهمة على العقارات المجاورة فى حالة انهياره.

وقال أهالى شارع الشيخ أنور بمنطقة الحضرة الجديدة لـ"اليوم السابع" إن العقار مائل منذ سنوات، وإنه صادر له قرار إزالة لم ينفذ إلى الآن، وقالوا "منتظرين الكارثة ومش عارفين ننام"، لأن العقار مجاور لعقارات أخرى وسيتسبب فى انهيار العقارات المجاورة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>أهالى الرابعة بالإسكندرية يرفضون هدم منازلهم.. والمحافظة: تعديات ضيقت المصرف

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