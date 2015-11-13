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بالصور.. قيادات الجيش وأهالى بنى سويف يشيعون جثمان شهيد العريش محمد هارون

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بالصور.. قيادات الجيش وأهالى بنى سويف يشيعون جثمان شهيد العريش محمد هارون بالصور.. قيادات الجيش وأهالى بنى سويف يشيعون جثمان شهيد العريش محمد هارون
شيع الآلاف من أهالى محافظة بنى سويف جثمان الشهيد مقدم محمد ابراهيم هارون فى جنازة عسكرية مهيبة، والذى استشهد اليوم فى تفجير عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم الجنازة العسكرية اللواء اركان حرب علاء المدبولى رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية نيابة عن الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، واللواء رضا طبلية مدير الأمن، والعميد محمد أحمد المستشار العسكرى لمحافظة بنى سويف وقيادات قوات الصاعقة بالقوات المسلحة.

وخرجت الجنازة من مسجد عمر بن عبد العزيز عقب أداء صلاة الجمعة، حيث زفت الموسيقى العسكرية الشهيد إلى مثواه الأخير وسط بكاء وصراخ السيدات اللاتى حضرن الجنازة.

وطالب المشاركون فى الجنازة بالقصاص العادل للشهداء وضرورة واستمرار الحرب على الإرهاب، والنيل من الفاعلين، ومطالبين بتطهير سيناء بالكامل من الإرهاب ومرددين هتافات منها "حسبى الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله، والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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