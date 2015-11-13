بالصور.. بدء فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا "Miss Belgium" فى الغردقة

بدأت بمنطقة فنادق سهل حشيش، جنوب الغردقة، فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا لعام 2016 " Miss Belgium 2016".

وشهدت المنطقة حفلا ممزوجا بالفلكلور الشعبى المصرى والتنورة والطبل البلدى والمزمار عند وصول 30 متسابقة بلجيكية للمشاركة فى المسابقة، وبرفقتهن ممثلين عن كبرى الصحف البلجيكية المختلفة وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، التى من المقرر أن ينتهى معسكر تدريبهم بالغردقة يوم 19 من الشهر الجارى.

يأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمكتب السياحى المصرى ببروكسل لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى والترويج له، وتحدياً للشائعات وتأكيداً على أمن وأمان المقصد السياحى المصرى.

وتقوم اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال بلجيكا بإصدار مجلة باسم " Show Magazine " والبالغ عدد صفحاتها 150 صفحة ومعدل توزيعها عدد 10 آلاف نسخة، حيث سيتم تخصيص عدد 10 صفحات بالمجلة لاستعراض قصص وصور الرحلة التى ستقوم بها المتسابقات إلى الغردقة، وسيتم منح المكتب السياحى ببروكسل صفحة كاملة مجاناً فى هذه المجلة للترويج والإعلان الدعائى عن المقصد المصرى.

وسيعرض الموقع الإلكترونى لملكة جمال بلجيكا صور المتسابقات ورحلتهم إلى سهل حشيش، وقبل سفرهم ستدرج بالموقع صور عن المقصد الذى سيتم السفر إليه، وموقع الإقامة الفندقية به. ويبلغ عدد زوار الموقع الإلكترونى المذكور 10 آلاف زائر يوميًا، ويتزايد العدد إلى 50 ألف زائر يوميًا، وذلك فى الأسبوع السابق للحفل الختامى الرسمى للإعلان عن تتويج ملكة جمال بلجيكا.

كما تتضمن فعاليات المسابقة مؤتمرًا صحفيًا بحضور رئيس هيئة تنشيط السياحة، بمشاركة العديد من ممثلى مختلف الصحف البلجيكية، يعرض خلاله فيلم ترويجى عن المقصد السياحى المصرى.

جدير بالذكر أنه سيقام حفل ختامى يوم 9 يناير بمسرح Plopsa Theatre بمدينة بروكسيل، بحضور ملكة جمال العالم، وأكثر من 1200 شخص من كبار الشخصيات، ويتم بث وقائع الحفل الختامى على الهواء مباشرة عبر القنوات التليفزيونية الناطقة باللغة الفرنسية والفلمنكية، مما يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق البلجيكى، والذى حقق لمصر عام 2014 عدد "74246" سائحًا.

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