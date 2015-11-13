محامي عمرو الليثي: المتهمة بالتشهير بموكلي رهن الحبس لعدم تسديدها الكفالة

قال يسري عبدالرازق، محامي الإعلامي عمرو الليثي، إن القضية رقم 2849 لسنة 2015 إداري مصر القديمة حصر تحقيق 442. 441 عرائض المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، والمتهمة فيها مديرة تسويق، تدعى ” دانا فكري محمد السعيد “، وشهرتها ” دانا الباز “، بتزوير واستعمال محرر مزور، هو عبارة عن توكيل خاص رقم 4081 ح لسنة 2011 الجيزة، وكذلك رخصة قيادة خاصة صادرة من مرور العجوزة، واستخدامها لرفع قضايا كيدية ضد موكلي “عمرو الليثي”، وعدد آخر من الصحفيين والإعلاميين صدر فيها أحكام بالبراءة لصالح موكلي .

وأضاف “عبدالرازق” – في بيانٍ له- أن النيابة العامة كانت قد أمرت بضبط مديرة التسويق، وإحضارها في الـ من 3 نوفمبر الجاري، حيث تم عرضها على نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، وصدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة تزوير محررات رسمية، وتم عرضها يوم الخميس الموافق الـ 5 من نوفمبر على قاضي التجديد الجزئي، ليصدر قرار بتجديد بحبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات .

وكانت دانا الباز، مديرة التسويق، قد قامت بالاستئناف على أمر حبسها 15 يومًا أمام غرفة المشورة، ليتم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، لنظر الاستئناف، ليصدر قرار بإخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، نظرًا لحالتها الصحية، ولم تسدد الكفالة حتى تاريخه ومازالت محبوسة بسجن القناطر للسيدات، ويذكر أن النيابة العامة في انتظار التحريات من الأموال العامة، ومناظرتها مع المحامي سمير الباجوري، التي حررت التوكيلات له.